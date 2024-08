Neckarsteinach. (cm) Zwei knatternde Kleinflugzeuge haben am späten Mittwochnachmittag über der Vierburgenstadt und deren Stadtteil Darsberg für Aufsehen gesorgt. Etwa eine Viertelstunde lang dauerte die Flugshow der beiden Propellermaschinen. Zahlreiche Einwohner reckten die Köpfe und fragten sich: Was ist das?

Schnell wurde auch in den sozialen Netzwerken die Vermutung geäußert, dass eine Hochzeit auf dem Hohen Darsberg der Anlass sein könnte. Denn ein geflogenes Kunstwerk war ein mit Rauch an den Himmel "gemaltes" Herz. Und so war es auch.

Sebastian Frey von der Inhaberfamilie der auf Hochzeiten spezialisierten Veranstaltungsstätte bestätigte auf RNZ-Nachfrage, dass die Flugshow zu einer Hochzeit gehörte. "Der Bräutigam ist Pilot und hat seine Kollegen engagiert", erzählte Frey. "Er hat diesen sogar vom Boden per Funk aus Anweisungen gegeben."

Für die Gäste und wohl auch die Braut war das eine Überraschung. Flugshows gebe es öfter – es sei allerdings die erste mit Rauch gewesen. Da es sich um professionelle Piloten handelte, war der Hohe Darsberg nicht eingebunden. Öfter als Flugshows komme es vor, dass die Bräutigame per Hubschrauber von Neckarsteinach nach Darsberg geflogen werden, um ihnen auch einen besonderen "Einzug" zu ermöglichen, so Frey.

Ort des Geschehens

Update: Donnerstag, 15. August 2024, 20 Uhr