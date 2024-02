Von Christiane Barth

Neckarsteinach. Rund 400 Menschen, die sich zwischen Rathaus und evangelischer Kirche versammelt hatten, demonstrierten am Samstag für Demokratie. Dazu aufgerufen hatten die Parteien der Vierburgenstadt, die Kirchen sowie mehrere Vereine und weitere Organisationen. Die Kundgebung, bei der sich Redner zu Wort meldeten, bewegte sich anschließend Richtung Neckarlauer und wieder zurück.

Bürgermeister Herold Pfeifer verdeutlichte: "Das Problem ist nicht allein die AfD, das Problem besteht aus vielen mächtigen und meinungsstarken Männern und Frauen aus der Mitte unserer Gesellschaft, die rechte, rechtsradikale und rechtsextremistische Grenzüberschreitungen befördern, verharmlosen und verschweigen."

Laut Veranstalter 400 Menschen beteiligten sich am Samstag an der Demonstration „Neckarsteinach für Demokratie“. Fotos: Barth

Pfeifer rief die Bürger zu einer hohen Wahlbeteiligung sowohl bei der Bürgermeisterwahl am 3. März als auch bei den Europawahlen am 9. Juni auf. "Damit wir für einen Besuch im Elsass oder zum Skifahren in Österreich vorher weder Francs noch Schillinge tauschen müssen."

Als Moderatorin und Organisatorin fungierte seine Tochter, die SPD-Stadtverordnete Marlene Pfeifer. Sie forderte in den Redepausen die Menge dazu auf den Slogan "Nie wieder ist jetzt" im Sprechchor zu vollenden, nachdem sie die drei ersten Worte gesprochen hatte.

Alfons Ludwig Ims aus Darsberg, dessen Familie unter der Naziherrschaft misshandelt und teils in Konzentrationslagern ermordet wurde und der sich selbst als "Zweitzeuge" bezeichnet, sprach von "menschenverachtendem Denken der AfD". Menschen, die nicht in die gesetzte Norm passten, würden von der AfD ausgegrenzt werden. "Wenn sie ‚Remigration‘ sagen, dann meinen sie Deportation und Vertreibung", sagte Ims. Wenn Inklusion als Ideologieprojekt bezeichnet würde, von dem nach Willen der AfD das Bildungssystem befreit werden müsse, "wollen sie Menschen mit Behinderung ihre Rechte nehmen". Dies sei der erste Schritt zur Euthanasie.

Ims sprach von "schönrednerischen Begriffsverschleierungen", welche die AfD gebrauche: "Der momentane Zeitgeist zeigt nicht nur in Deutschland immer stärkere nationalistische und rassistische Ausprägungen." Menschenwürde, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit seien die Messlatte für die demokratische Qualität der Gesellschaft sowie die Leitplanke für den Umgang mit schwachen Gruppen – und somit Messlatte für die moralische Qualität der Gesellschaft.

Thillai Paramsothy, der ursprünglich aus Sri Lanka stammt und seit 29 Jahren in Neckarsteinach lebt, meinte, dass er wohl als "etwas anders aussehender Deutscher in einem Land mit rechtem Gedankengut keinen Platz mehr hätte zu leben". Er fragte: "Hat man etwa von der Geschichte nichts gelernt?"

Er rief die Bürger dazu auf, ihre Stimme für eine wehrhafte Demokratie in einem vielfältigen Deutschland zu erheben. Er erwähnte, dass auch im Norden und Osten Deutschlands mutige Bürger auf die Straße gingen, um zu protestieren. Zudem gab er zu bedenken, dass "in letzter Zeit Anfeindungen am Arbeitsplatz und in den Betrieben zugenommen haben."

Der evangelische Pfarrer Norbert Feick, der stellvertretend für beide Kirchengemeinden sprach, stellte fest: "Neckarsteinach zeigt Gesicht. Wir treten ein für das Recht und für den sozialen Frieden in unserem Land. Denn um nichts weniger geht es." Feick sagte außerdem: "Wir haben die vergiftete Rhetorik der neuen Rechten und der AfD durchschaut. Wir setzen der Spaltung der Gesellschaft die Solidarität mit den Schwachen entgegen."

Statt Hass und Hetze müsse ein friedliches Zusammenleben herrschen. Es sprach sich für die "gelebte Vielfalt" aus und mahnte: "Wir tragen Verantwortung, dass in unseren Städten und Dörfern Bürgerinnen und Bürger ihre Grundrechte wie Meinungs- und Pressefreiheit, Versammlungs- und Religionsfreiheit wahrnehmen können."

Auch Kai Stöhr vom Deutschen Gewerkschaftsbund kam zu Wort. Abschließend erklärten Regina Ebert und Christoph Klement von den Pfadfindern die Werte der Pfadfinder und den Zusammenhang mit der Demokratie.