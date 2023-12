EILMELDUNG 16:14 Uhr

Mehrere Tote und Verletzte nach Schüssen an Prager Universität

Bei Schüssen an einer Hochschule in der Prager Innenstadt sind mehrere Menschen getötet und Dutzende verletzt worden. Der Schütze sei unschädlich gemacht worden, teilte die Polizei nach Angaben der Agentur CTK am Donnerstagnachmittag mit.