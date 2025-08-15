Freitag, 15. August 2025

Plus Neckargemünd/Schönau

Hermino Katzenstein besucht Tafelläden in der Region

Der Landtagsabgeordnete besuchte die Tafel in Neckargemünd und Schönau, um sich über ehrenamtliche Arbeit, Nachhaltigkeit und Herausforderungen zu informieren.

15.08.2025 UPDATE: 15.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 25 Sekunden
Hermino Katzenstein sprach mit den Helfern der Neckargemünder Tafel. Foto: privat

Neckargemünd/Schönau. (ugy) Im Rahmen seiner Sommertour hat Hermino Katzenstein, Landtagsabgeordneter der Grünen, die Tafel in Neckargemünd besucht. Die Sommertour dient dazu, relevante Einrichtungen im Wahlkreis kennenzulernen, sich auszutauschen und aktiv mit anzupacken.

Katzenstein wurde von Roswitha Dubinsky, Joachim Janicke und Alfons Ims empfangen, die ihm während einer

