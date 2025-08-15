Hermino Katzenstein besucht Tafelläden in der Region
Der Landtagsabgeordnete besuchte die Tafel in Neckargemünd und Schönau, um sich über ehrenamtliche Arbeit, Nachhaltigkeit und Herausforderungen zu informieren.
Neckargemünd/Schönau. (ugy) Im Rahmen seiner Sommertour hat Hermino Katzenstein, Landtagsabgeordneter der Grünen, die Tafel in Neckargemünd besucht. Die Sommertour dient dazu, relevante Einrichtungen im Wahlkreis kennenzulernen, sich auszutauschen und aktiv mit anzupacken.
Katzenstein wurde von Roswitha Dubinsky, Joachim Janicke und Alfons Ims empfangen, die ihm während einer
