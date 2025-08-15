Neckargemünd/Schönau. (ugy) Im Rahmen seiner Sommertour hat Hermino Katzenstein, Landtagsabgeordneter der Grünen, die Tafel in Neckargemünd besucht. Die Sommertour dient dazu, relevante Einrichtungen im Wahlkreis kennenzulernen, sich auszutauschen und aktiv mit anzupacken.

Katzenstein wurde von Roswitha Dubinsky, Joachim Janicke und Alfons Ims empfangen, die ihm während einer