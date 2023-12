Neckarsteinach/Neckargemünd. (cm) Das Auf und Ab beim Neckarpegel geht weiter: Erneut haben die Niederschläge der vergangenen Tage den Fluss stellenweise über die Ufer treten lassen. So wurde im Laufe des Sonntags der kleine Lauer in Neckarsteinach überflutet. In der Nacht auf den heutigen Montag wurde ein Scheitelpunkt von 3,80 Meter in Gundelsheim erwartet, was auch eine Überflutung des großen Lauers in Neckarsteinach bedeuten würde. Dieser steht ab 3,40 Meter unter Wasser.

Neckargemünd bleibt wohl verschont, da es hier erst ab 4,50 Meter kritisch wird. Die Fähre zwischen Neckarhäuserhof und Neckarhausen nahm ihren Betrieb am Sonntag wegen des Hochwassers erst gar nicht auf. Wann sie wieder verkehrt, hängt von der Entwicklung des Pegels ab.