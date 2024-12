Neckargemünd. (lesa) Alle Jahre wieder kommt das Christkind und alle paar Wochen der Netzausfall. Zumindest drängt sich in diesem Jahr der Eindruck auf, wo regelmäßig Telefonnetz oder Internet ausfallen – oder beide zusammen.

Aktuell ist Neckargemünd betroffen, wo seit einigen Tagen das mobile Internet bei Telekom-Kunden eingeschränkt ist. Hier ist aber im Gegensatz zu anderen Fällen, über die die RNZ zuletzt berichtete, kein Defekt schuld: "Ursache für die aktuellen Einschränkungen bei der Mobilfunkversorgung in Ihrer Region sind Wartungs- und Umbaumaßnahmen", sagt Telekom-Sprecher Peter Kespohl. Diese werden "am Senderstandort in Neckargemünd zur Verbesserung und Modernisierung der Mobilfunkversorgung" durchgeführt.

"Dafür müssen die Sender zeitweise außer Betrieb gehen." Wie viele Kunden betroffen sind, sagt er nicht. Und: "Wir können die potenziell betroffenen Nutzer nur bedingt vorab informieren, da wir ja nicht genau wissen, wer sich in dem Zeitraum dann auch wirklich in der jeweiligen Mobilfunkzelle aufhalten wird." Nach Plan sollen die Arbeiten aber Ende der Woche abgeschlossen sein.