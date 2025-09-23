Warum Irina Wilhelm Ukrainerinnen im Schönheitssalon beschäftigt
Die 42-Jährige hat russische Wurzeln, lebt seit 1994 in Deutschland und möchte insbesondere Frauen nach der Flucht neue Chancen geben.
Neckargemünd. (cba) In der Wiesenbacher Straße 34 bis 36 hat vor zwei Monaten ein neuer Anlaufpunkt für Schönheit und Pflege seine Türen geöffnet: der "Nikita Beauty Salon". Inhaberin ist die 42-jährige Irina Wilhelm, die in Sibirien geboren wurde und seit 1994 in Deutschland lebt.
Ursprünglich studierte sie in Ludwigshafen und arbeitete im Bereich Business Control – nun hat sie sich
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+