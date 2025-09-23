Neckargemünd. (cba) In der Wiesenbacher Straße 34 bis 36 hat vor zwei Monaten ein neuer Anlaufpunkt für Schönheit und Pflege seine Türen geöffnet: der "Nikita Beauty Salon". Inhaberin ist die 42-jährige Irina Wilhelm, die in Sibirien geboren wurde und seit 1994 in Deutschland lebt.

Ursprünglich studierte sie in Ludwigshafen und arbeitete im Bereich Business Control – nun hat sie sich