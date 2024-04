Neckargemünd. (luw) Es stand noch keine 24 Stunden lang, da war es schon beschädigt: Unbekannte haben ein Plakat des Grünen-Ortsverbands nahe des Stadttors zerstört. Angekündigt wird darauf ein "Neckargemünder Gespräch" am 5. Mai ab 11 Uhr im Jakobssalon, wo es um das Thema "Israel, Palästina und wir?" gehen soll.

Das Plakat wurde auf einem Absperrpfosten regelrecht "aufgespießt". "Gut, dass noch vor Kurzem 500 Menschen in Neckargemünd gezeigt haben, dass sie für Toleranz und Menschenrechte eintreten – darum wird es auch in der oben genannten Veranstaltung gehen", teilte dazu Henriette Katzenstein als Vorstandsmitglied des Ortsverbands mit. Grünen-Stadtrat Hermino Katzenstein erklärte auf RNZ-Nachfrage, dass er das Plakat am Freitagabend aufgestellt und am Samstagvormittag in diesem Zustand vorgefunden habe.

Insgesamt sei festzustellen, dass insbesondere Plakate der Grünen häufig zerstört würden. Er habe den Fall bei der Polizei angezeigt, so Katzenstein.