Von Christoph Moll

Neckargemünd. Wie kann sich die Stadt am Neckar an den Klimawandel anpassen? Zu dieser Frage soll nun ein Konzept erarbeitet werden. Der Gemeinderat beschloss in seiner jüngsten öffentlichen Sitzung nach langer Debatte bei 14 Ja-Stimmen und sechs Gegenstimmen aus den Reihen der CDU und der SPD sowie bei drei Enthaltungen ein sogenanntes