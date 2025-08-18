Sommerliche Bade-Mondnacht im Freibad
Die erste "Badenacht" übertraf alle Erwartungen: Mehr 1000 statt den erwarteten 300 Besucher waren gekommen. Folgt 2026 zweite Auflage?
Neckargemünd. (nah) Mit dem Einbruch der Dämmerung verwandelte sich das Terrassenschwimmbad in ein funkelndes Lichtermeer: 150 Fackeln, liebevoll von Schwimmmeister Andreas Dittrich und seinen Helfern platziert, tauchten Wege und Beckenränder in warmen Schein. Dazu kamen Lampions und Leuchtstäbe, während Bürgermeister Jan Peter Seidel gemeinsam mit weiteren Unterstützern Knick-lichter an die
- Alle Artikel lesen mit RNZ+
- Exklusives Trauerportal mit RNZ+
- Weniger Werbung mit RNZ+