Montag, 18. August 2025

Plus Neckargemünd

Sommerliche Bade-Mondnacht im Freibad

Die erste "Badenacht" übertraf alle Erwartungen: Mehr 1000 statt den erwarteten 300 Besucher waren gekommen. Folgt 2026 zweite Auflage?

18.08.2025 UPDATE: 18.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 53 Sekunden
Bei Fackelschein baden: Das reizte Hunderte Besucher. Foto: Alex

Neckargemünd. (nah) Mit dem Einbruch der Dämmerung verwandelte sich das Terrassenschwimmbad in ein funkelndes Lichtermeer: 150 Fackeln, liebevoll von Schwimmmeister Andreas Dittrich und seinen Helfern platziert, tauchten Wege und Beckenränder in warmen Schein. Dazu kamen Lampions und Leuchtstäbe, während Bürgermeister Jan Peter Seidel gemeinsam mit weiteren Unterstützern Knick-lichter an die

