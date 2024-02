Neckargemünd. (lesa) Eigentlich war es über Jahrzehnte hinweg eine Institution im närrischen Kalender der Region: das Nordbadische Narrentreffen. Seit 1965 war die Branchenzusammenkunft mit anschließendem Ball in der Banngartenhalle am Schmutzigen Donnerstag Anziehungspunkt für Fastnachter aus nah und fern. In diesem Jahr aber fehlt der Termin in den karnevalistischen Kalendern. Und das wohl dauerhaft.

"Wir haben hin und her überlegt, aber das Narrentreffen abgesagt", sagt Susanne Konrad auf Nachfrage. Den Grund bringt die Sitzungspräsidentin und langjährige Aktive der Neckargemünder Karnevalgesellschaft (NKG) so auf den Punkt: "Es war immer schwieriger, die Grätsche zwischen dem traditionellen Treffen und dem Partyvolk vernünftig hinzukriegen."

Das Nordbadische Narrentreffen stand einst für die Kontaktpflege der Karnevalsvereine untereinander, für den Aufmarsch der Karnevalsprinzessinnen und Elferräte, für Garde- und für Showtanz. "In den letzten Jahren hat die Resonanz der Fastnachtsvereine aber abgenommen, stattdessen kam immer mehr Partyvolk", so Konrad. Und so rückte statt der Tanzbeiträge der angereisten Vereine, der einst von etwas Barbetrieb flankiert wurde, über die Jahre Letzterer in den Fokus.

"Die jungen Leute wollen eben Party und stehen dann grölend in der Halle", so die Sitzungspräsidentin. Und weil der Verein während der Kampagne ohnehin an der Belastungsgrenze agiert und Aufbau wie Aufräumen ehrenamtliche Arbeitskräfte bindet, zog die NKG in Sachen Narrentreffen die Reißleine. "Vielleicht ist es auch einfach nicht mehr so zeitgemäß."

Eine Alternativ-Veranstaltung soll es derweil nicht geben – auch um den übervollen Kalender den Aktiven nicht noch mehr zu strapazieren. "Unsere Abordnungen gehen ja auch in Seniorenheime und zu anderen Veranstaltungen", so Konrad. Und dann wären da noch die eigenen Veranstaltungen wie der große Umzug am Samstag. Das Narrentreffen einfach durch eine Party in der Banngartenhalle zu ersetzen, wäre laut Konrad nicht möglich. "Wir durften das bisher machen, weil das Narrentreffen eine Brauchtumsveranstaltung ist", erklärt sie. Eine reine Party sei in dieser Form in der Halle nicht erlaubt.