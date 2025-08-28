Mehr Geld für die Straßen
Nach kontroverser Diskussion steckt die Stadt 200.000 Euro mehr in die Verkehrsinfrastruktur.
Von Christoph Moll
Neckargemünd. Wie viel Geld sollte die Stadt in ihre Straßen stecken? Diese Frage sorgte in der jüngsten öffentlichen Sitzung des Gemeinderates für eine große Diskussion. Denn die im aktuellen Haushalt eingeplanten 500.000 Euro für den laufenden Unterhalt der Straßen sind fast aufgebraucht – und das Jahr ist noch längst nicht vorbei.
Die Stadt
