Von Christoph Moll

Neckargemünd. Was wird aus der Griechischen Weinstube? Seit bald zehn Jahren taucht diese Frage in beinahe jeder Sitzung des Gemeinderates auf. Genau so lange ist es her, dass die Stadt das historische Gebäudeensemble aus Griechischer Weinstube und Goldenem Lamm in der Neckarstraße erworben hat (siehe Hintergrund).

So sollte damals die bauliche