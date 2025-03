Neckargemünd-Kleingemünd. (fhs) Bestätigt hat das Polizeipräsidium Mannheim, dass am Samstag eine ungewöhnliche Kontaktaufnahme eines Mannes mit einem Mädchen angezeigt worden ist. Gegen 18 Uhr soll ein Mann mit Kapuze in der Kleingemünder Saarstraße das Mädchen angesprochen haben, ob sie Hundewelpen in seinem Auto anschauen wolle. Das Kind sei aber nach Hause gelaufen.

Die herbeigerufene Polizeistreife fuhr Straßen ab, konnte aber weder den Tatverdächtigen finden noch wurden weitere derartige Vorkommnisse gemeldet. Auch in den Tagen zuvor sei dies nicht der Fall gewesen. Dies erklärte ein Polizeisprecher auf RNZ-Nachfrage. Auch auf entsprechende Veröffentlichungen auf Facebook hin gab es bei der Polizei keine weiteren Erkenntnisse.