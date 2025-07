Neckargemünd. (cm) Die Feuerwehr der Stadt am Neckar hat am Samstagvormittag zwei Kinder aus einem Auto befreit. Wie Kommandant Dirk Weinmann am Wochenende auf RNZ-Anfrage berichtete, war die Feuerwehr um 11.47 Uhr zu einer Tiefgarage im SRH-Komplex in der Friedrich-Ebert-Straße im Wiesenbacher Tal gerufen worden.

Neun Minuten später waren die Einsatzkräfte vor Ort, wiederum drei