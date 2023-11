Neckargemünd. (bmi/boe) Heimatforscher, Literat, Poet und bei allem eine Frohnatur: So haben die Dilsberger "ihren" Frans Hermans kennen, schätzen und lieben gelernt. Am vergangenen Wochenende ist der 89-Jährige nun friedlich und für immer eingeschlafen. Bei seiner Beerdigung am Freitag im Dilsbergerhof nahmen Hunderte Abschied. "Frans war ein bescheidener, bodenständiger Mensch, der sich in die Herzen der Dilsberger gearbeitet und geschieben hat", sagte Ortsvorsteher Andreas Erles, einer der Trauerredner.

Hermans wurde am 21. Juli 1934 in Antwerpen geboren – am nationalen Feiertag der Unabhängigkeit Belgiens. "Die Flamen sagen dazu, er ist mit dem Helm geboren, was in Deutschland so viel bedeutet wie: ,Er hat das Glück gepachtet!’", heißt es dazu in seinem Porträt auf der Dilsberger Internetseite. Der gelernte Schriftsetzer – seine Lehre hatte er mit Diplom bestanden – war in jungen Jahren reisefreudig: So entdeckte er bereits 1953 den Dilsberg auf einer Deutschlandreise.

Eine Radtour 1956 führte ihn erneut auf den erhabenen Hügel über dem Neckartal – und zu seiner Liebe des Lebens. Der Flame verlor in der Jugendherberge sein Herz an die Tochter der Herbergsmutter und den Dilsberg, der ab 1958 sein Zuhause wurde. Bereits 1956 heiratete er Christina Anicker, gründete eine Familie mit fünf Kindern und einem koreanischen Adoptivsohn.

In Deutschland verdiente Hermans seine Brötchen von 1958 an für 14 Jahre als Schriftsetzer-Metteur im technischen Betrieb des Heidelberger Tageblatts. Ab 1978 war er dann als Erfasser bei der Rhein-Neckar-Zeitung tätig – 20 Jahre lang bis zu seinem Renteneintritt im Juli 1998. Auch als freier Mitarbeiter der RNZ machte er sich über viele Jahre verdient. "Das Talent zum Schreiben liegt in meiner Natur – auch wenn ich bis heute Probleme mit der deutschen Grammatik habe", sagte Hermans einst mit seinem für ihm typischen Humor.

Seine Gedichte und Geschichten wurden in Tageszeitungen veröffentlicht, verschriftlichte Erlebnisse mit seinen Kindern schafften es in Schulbücher. Und auch die – autobiografische – Geschichte zu "Klaus träumt von Note Eins", die Grundschüler aus Baden-Württemberg, Bayern und Sachsen jahrelang lasen. Auf dem Dilsberg ist er als Literat und Poet bekannt.

Sein Steckenpferd ist die Heimatforschung, was viele Veröffentlichungen über den Ort und seine Geschichte belegen: etwa über die Jugendherberge, Wassernot, "Die Rose von Dilsberg" und ihren Verfasser Bruno Hermann Hottenroth sowie weitere Chroniken und Biografien.

So etwa auch über die Dilsberger Nachtwächter: 2001 veröffentlichte er eine Broschüre über ihre Geschichte, 2005 wurde er selbst in ihren Kreis aufgenommen. Fortan führte auch Hermans im dunklen Mantel, mit Dreispitz, Laterne und Hellebarde Gäste durch den Ortskern und erzählte Geschichte und Geschichtchen früherer Zeiten. Wie so oft war er damit in Dilsberg in seinem Element. Im Juni diesen Jahres trug er sich ins Goldene Buch des Stadtteils ein.