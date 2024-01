Neckargemünd. (bmi) Tief im Westen der Stadt am Neckar haben am Mittwochmorgen mehrere großflächige Farbschmierereien für Aufsehen gesorgt. Wie die Polizei mitteilte, haben Unbekannte zwischen 7.30 und 8.45 Uhr die Fahrbahn der Schützenhaus- und Güterbahnhofstraße sowie den Melacpass mit Schriftzügen in blauer Farbe verunstaltet.

Diese waren auf einer Fläche von ungefähr zwei auf zwei Metern angebracht, wie Polizeisprecher Philipp Kiefner weiter mitteilte. Die Höhe des Schadens können die Beamten indes noch nicht abschätzen

Die Schriftzüge richten sich dabei vermutlich gegen deutsche Spitzenpolitiker der Grünen. So wurde auf einer der Schmierereien der Nachname von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mit einem Schimpfwort versehen. "150.000 für Haare, wer bin ich?", war auf einem weiteren Schriftzug zu lesen. Er spielt mutmaßlich auf Außenministerin Annalena Baerbock an – das Auswärtige Amt stand Anfang vergangenen Jahres für Ausgaben im ähnlichen Euro-Bereich im Jahr 2022 für eine Maskenbildnerin in der Kritik.

Mittlerweile hat der Neckargemünder Bauhof die meisten der Schmierereien auf den genannten Straßen entfernt oder unkenntlich gemacht. Das Polizeirevier Neckargemünd ermittelt derweil wegen Sachbeschädigung gegen unbekannt. Sie bittet Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen um Meldung unter Telefon 06223/92540.