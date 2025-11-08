Samstag, 08. November 2025

Berglauf beim Bohrermarkt kehrt wohl nicht mehr zurück

Er findet wohl nun ohne Sport statt. Der Handwerkermarkt wurde abgesagt.

08.11.2025 UPDATE: 08.11.2025 04:00 Uhr 58 Sekunden
Der Berglauf vor zwei Jahren war wohl die letzte Laufveranstaltung dieser Art. Foto: Alex

Neckargemünd. (cm) Der Bohrermarkt als letztes großes Volksfest der Region hat am Freitagabend begonnen und lockt wieder Tausende in die Stadt am Neckar. Auf dem Programm stehen unter anderem abends Live-Musik, Nachmittage für Kinder und Senioren sowie ein Weißwurstfrühstück.

Der Rummelplatz ist bis Dienstag geöffnet. Und nach zwei Jahren Pause gibt es seit 2024 wieder ein Festzelt. In

