Berglauf beim Bohrermarkt kehrt wohl nicht mehr zurück
Er findet wohl nun ohne Sport statt. Der Handwerkermarkt wurde abgesagt.
Neckargemünd. (cm) Der Bohrermarkt als letztes großes Volksfest der Region hat am Freitagabend begonnen und lockt wieder Tausende in die Stadt am Neckar. Auf dem Programm stehen unter anderem abends Live-Musik, Nachmittage für Kinder und Senioren sowie ein Weißwurstfrühstück.
Der Rummelplatz ist bis Dienstag geöffnet. Und nach zwei Jahren Pause gibt es seit 2024 wieder ein Festzelt. In