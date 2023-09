Neckargemünd. (luw) Was geschieht mit dem Grundstück der früheren Aral-Tankstelle in der Bahnhofstraße? Der neue Eigentümer plant dort am Stadteingang von Schlierbach kommend bekanntlich eine temporäre Flüchtlingsunterkunft für etwa 200 Menschen.

Derzeit läuft noch das Genehmigungsverfahren im dafür zuständigen Landratsamt des Rhein-Neckar-Kreises, wie dessen Sprecherin auf Silke