Neckargemünd-Kleingemünd. (yhug) Eine 70-jährige Autofahrerin hat am Donnerstag beim Linksabbiegen einen entgegen kommenden BMW übersehen und gegen 14 Uhr einen Unfall verursacht. In der Folge der Kollision der beiden Fahrzeuge kippte der Dacia der 70-Jährigen um und blieb auf der Seite liegen, wie Feuerwehrkommandant Dirk Weinmann auf Anfrage der RNZ mitteilte.

Laut Polizeisprecher Michael Klump sei die Frau auf der Neckarsteinacher Straße in Richtung Friedensbrücke unterwegs gewesen. Als die 70-Jährige auf Höhe der Agip-Tankstelle nach links abbiegen wollte, übersah sie den Gegenverkehr und stieß mit dem BMW eines 31-Jährigen zusammen.

Verletzt wurde die Frau durch das Umstürzen des Autos nicht. Auch selbst befreit habe sich die 70-Jährige, so Kommandant Weinmann. Die Feuerwehr stellte das Fahrzeug aus eigener Kraft wieder auf. Der Fahrer des BMW wurde laut Polizei leicht verletzt. Der Sachschaden wurde am Unfallort vorläufig auf rund 14.000 Euro geschätzt.