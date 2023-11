Neckargemünd. (agdo/cm/lesa) Und immer wieder das Neckargemünder Stellwerk: Weil es hier laut Bahn erneut zu einem "kurzfristigen Personalausfall" kam, musste der Zugverkehr im Neckar- und Elsenztal am Dienstag von 6 bis 12 Uhr ruhen. Zum für Mittwochabend angekündigten bundesweiten Lokführerstreik besteht kein Zusammenhang. Anders als am vergangenen Wochenende, als ebenfalls zwischen Heidelberg und Meckesheim beziehungsweise Eberbach keine S-Bahnen fuhren, traf der Ausfall am Dienstag zahlreiche Pendler hart – auch wegen der kurzfristigen Ankündigung am Vorabend. Betroffen waren die Linien S 1, S 2 und S 5 sowie die Regionalexpress-Züge. Immerhin gelang es der Bahn, einen Schienenersatzverkehr mit Bussen zu organisieren. Da es auch in den vergangenen Monaten immer wieder zu Ausfällen kam, wird die Situation um das Stellwerk auch ein Thema im Landtag. Die RNZ war am Bahnhof in Neckargemünd vor Ort.

> Am Bahnhof ist am Dienstagmorgen eine Gruppe Schülerinnen "gestrandet". Eigentlich wollte sie mit der S-Bahn nach Bammental zur Schule fahren, hat aber dann den Ausfall bemerkt. Schnell wurde eine der Mütter angerufen, die dann die Schülerinnen abholte und zur Schule fuhr. Das Ganze sei eine "Katastrophe", sagte diese Mutter der RNZ gegenüber. Sie komme nun deshalb zu spät zur Arbeit. So wie den Schülerinnen ging es etlichen Fahrgästen. Sie habe es nicht mitbekommen, dass S-Bahnen nicht fahren, erzählte zum Beispiel Edeltraut Link aus Mudau. Sie musste nach Mannheim und wisse nicht, wie sie jetzt dorthin kommen soll. Von Mudau aus sei sie mit dem Auto nach Neckargemünd gebracht worden und wollte mit der S-Bahn weiterfahren. Sie beklagte, dass es keine Informationen über die Fahrzeiten der Ersatzbusse gebe. Auch Vincent Schäfer musste nach Mannheim. Er habe um 8.45 Uhr einen Termin beim Sozialgericht – da war es gerade 8 Uhr. Heidrun Skotzki wollte zur Arbeit nach Meckesheim wie gewohnt den Zug nehmen und stand am Neckargemünder Bahnhof vor vollendeten Tatsachen. "Wie soll ich jetzt nach Meckesheim kommen?", fragte sie sich ratlos. Eine andere Frau kritisierte die wiederholten Ausfälle. Sie habe kein Auto, wie soll sie jetzt nach Eberbach zur Arbeit gelangen?

Gähnende Leere an den Bahnsteigen und auf den Gleisen. Foto: A. Dorn

> An den Bahnsteigen herrschte Leere. Vereinzelt versuchten Fahrgäste im Internet zu erfahren, warum keine Züge fahren. "Stellwerk Neckargemünd – derzeit kein Zugverkehr! Ersatzverkehr ist eingerichtet" war die einzige Information an den Fahrtafeln am Bahnhof. Ab und zu kam eine Durchsage. "Wir bitten um Entschuldigung", hieß es zum Schluss. An der Anzeigetafel an der Bushaltestelle vor dem Bahnhof war die Information dann konkreter: "S 2 fällt aus, S 5 fällt aus, S 51 fällt aus", war zu lesen. Verwirrend: Teils wurden Züge angezeigt, die gar nicht fuhren.

Den Ausfall der S-Bahnen am Dienstagvormittag hatten die Anzeigetafeln vor dem Bahnhof nur zum Teil auf dem „Schirm“. Foto: A. Dorn

> Der Ersatzverkehr funktionierte nicht reibungslos. Die rund 20 eingesetzten Busse kamen nicht pünktlich oder fielen sogar aus. Sie warte schon seit einer Stunde auf einen Bus, erzählte eine Frau. Sie verstehe nicht, dass man einen Ersatzverkehr einrichte, dieser dann aber nicht pünktlich sei oder gar nicht komme. Wie ihr ging es etlichen Fahrgästen. Und wenn die Busse fuhren, waren sie nicht nur voll, sondern fielen auch anderweitig wenig positiv auf. RNZ-Leserin Sylvia Knörr aus Heidelberg berichtete, dass ihr Sohn den Ersatzverkehr nutzte und in Bammental Unangenehmes erlebte: "Der Busfahrer wusste offenbar nicht, dass derzeit in Bammental die Bahnunterführung in der Wiesenbacher Straße wegen Bauarbeiten nicht passierbar ist", so Knörr. Er habe also kehrtmachen müssen und sei dabei mit seinem Gelenkbus "rückwärts durch halb Bammental" rangiert. "Vielleicht hätte irgendjemand dem armen Busfahrer vorher sagen sollen, wie er fahren muss", meinte Knörr.

> Hunderte Schüler traf der Ausfall auf dem Weg zum Unterricht. Doch die meisten wussten sich offenbar zu helfen: Weder am Neckargemünder Max-Born-Gymnasium (MBG), noch am Gymnasium Bammental oder der Meckesheimer Karl-Bühler-Schule (KBS) kamen Schülermassen zu spät oder gar überhaupt nicht. "Wir hatten schon mit Chaos gerechnet und damit, dass das Telefon nicht mehr stillsteht", hieß es aus dem Sekretariat der KBS. Doch die rund 370 Schüler der Gemeinschaftsschule mit Grundschule kamen überwiegend – vielleicht auch weil ein Großteil der Kinder nicht aus dem vom Ausfall betroffenen Raum Mauer und Neckargemünd kommt, sondern eher aus der Sinsheimer Gegend. Auch in Bammental und am MBG hatte der Ausfall wenige Auswirkungen. MBG-Direktor Joachim Philipp berichtete von einigen Kollegen, die wenige Minuten zu spät kamen, auch sein Bammentaler Kollege Benedikt Mancini wusste von einem Kollegen, der sich verspätete. Für spontane Ausfälle hält man am MBG zwar eine Bereitschaft von Lehrern vor. Diese habe aber nicht aktiv werden müssen. Von den etwa 800 Schülern seien rund 15 betroffen gewesen. Am Gymnasium Bammental waren es gut 25 der 750 Schüler.

> Der FDP-Landtagsabgeordnete Christian Jung, verkehrspolitischer Sprecher seiner Fraktion, will das "Neckargemünder Stellwerkschaos" zum Thema im Landtag machen. "Das ist eine absolute Katastrophe, die wir gemeinsam sofort abstellen müssen", forderte er. "Wir brauchen im Neckar- und im Elsenztal einen zuverlässigen ÖPNV." So gehe es nicht weiter. "Die Pendler haben ein Anrecht darauf, dass der S-Bahn-Verkehr reibungslos funktioniert", so der frühere Neckargemünder Stadtrat. Jung hat deshalb den Bevollmächtigten der Bahn in Baden-Württemberg, Thorsten Krenz, und Landesverkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) persönlich angeschrieben und um Stellungnahme gebeten, wie die personellen Probleme im Stellwerk gelöst werden können. "Es gibt hier Handlungsbedarf, da es nicht zum ersten Mal zu operativen Problemen kommt, unter denen dann die Bevölkerung leiden muss", betonte Jung. Der Politiker kritisierte zudem angekündigte Fahrplanausdünnungen auch in der Rhein-Neckar-Region als "katastrophales Alarmsignal" – so zum Beispiel, dass der Regionalexpress RE 73 zwischen Heidelberg und Karlsruhe bis Jahresende entfällt. "Das wirft ein schlechtes Licht auf zwölf Jahre grüne Verkehrspolitik im Land", meinte Jung.

> Die Bahn erklärte auf RNZ-Anfrage, dass es derzeit "wie bei anderen Unternehmen in der Region" leider einen deutlich erhöhten Krankenstand bei den Mitarbeitenden gebe. "Durch flexible und vorausschauende Planung sowie zusätzliche Bereitschaften konnte die Bahn auftretende Krankheitsfälle in Baden-Württemberg in großen Teilen kompensieren", teilte eine Bahnsprecherin mit. "Dies gelingt jedoch nicht immer, da die Krankmeldungen mitunter sehr kurzfristig erfolgen." So auch im Stellwerk in Neckargemünd. Dort sei es in den vergangenen Tagen trotz aller Anstrengungen nicht immer möglich, alle Schichten zu besetzen. Bei Fahrdienstleitern handele es sich um hochspezialisierte Fachkräfte, die kurzfristig schwer ersetzbar seien. So müssten Fahrdienstleiter für die jeweilige Stellwerkstechnik und Region ausgebildet sein und erst für die örtlichen Gegebenheiten eingearbeitet werden.