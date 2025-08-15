Abschied vom Dilsberger Rathaus
Der Ortschaftsrat tagte ein letztes Mal im altehrwürdigen Gebäude. Nun steht der Umzug in die frühere Bankfiliale an.
Von Manuela Büch
Neckargemünd-Dilsberg. Seine wohl letzte Sitzung im altehrwürdigen Rathaus hat der Ortschaftsrat Dilsberg nun abgehalten: Bald steht der Umzug der Ortsverwaltung in die frühere Volksbank-Filiale an. Drei Bürger stellten in der Fragestunde vor Beginn der öffentlichen Sitzung ihre Fragen.
Ein Anwohner erkundigte sich nach einem Fahrradabstellplatz
