Von Manuela Büch

Neckargemünd-Dilsberg. Seine wohl letzte Sitzung im altehrwürdigen Rathaus hat der Ortschaftsrat Dilsberg nun abgehalten: Bald steht der Umzug der Ortsverwaltung in die frühere Volksbank-Filiale an. Drei Bürger stellten in der Fragestunde vor Beginn der öffentlichen Sitzung ihre Fragen.

Ein Anwohner erkundigte sich nach einem Fahrradabstellplatz