Von Annette Steininger



Hirschberg. Da locken Bio-Honig, aber auch Keramik und regionaler Tofu: Zum zweiten Mal nach 2017 findet der Naturparkmarkt in Hirschberg statt. Am Sonntag, 5. Mai, bieten 40 Aussteller aus dem Gebiet des Naturparks Neckartal-Odenwald, von der Bergstraße bis nach Buchen, ihre Produkte an. Von 11 bis 18 Uhr kann man Wohnaccessoires auf dem und rund um den Tabakhof ebenso entdecken wie Leckereien, beispielsweise frische Pilze oder Wurstwaren.

"Wir freuen uns, dass wir dieses Jahr zum zweiten Mal Gastgeber sein dürfen. Zuerst war der Naturparkmarkt in Leutershausen und ist nun, wie es sich für Hirschberg gehört, in Großsachsen", meinte Bürgermeister Ralf Gänshirt beim Pressegespräch am Montag schmunzelnd. Bewusst habe man sich für den zentral gelegenen Tabakhof entschieden, der genügend Platz für die Veranstaltung bietet. Aus Sicht von Gänshirt wird dieser sowieso zu wenig genutzt und hofft, dass nun auch andere, wie Vereine, dem Beispiel folgen "und dort etwas machen".

Weil die Angebotsvielfalt doch recht groß ist, nutzen Gemeinde und Naturpark auch die Parkplatzfläche nebenan mit. Dankbar ist Organisatorin Manuela König (Veranstaltungsagentur "quercus – Büro für Wald und Umwelt") auch dafür, dass eine Privatperson zusätzlich etwas Fläche zur Verfügung gestellt hat.

Da rund um die Jahnstraße Parkplätze bekanntermaßen knapp sind und laut König schon ein paar Tausend Besucher erwartet werden, empfehlen sie und Gänshirt, mit dem Rad, zu Fuß oder mit der Linie 5 (OEG) zu kommen. Wer dennoch mit dem Auto zur Veranstaltung fährt, könnte beispielsweise am Marktplatz parken.

Gänshirt freute sich schon jetzt über die Vielfalt an Ständen und besonders darüber, dass auch drei Hirschberger unter den Anbietern sind: Helmut Mäffert bietet Bratwurst vom Lamm an, das Keramikstudio Jana Kreis verkauft Tassen, Becher, Schüsseln und Unikate für den Garten. Und von Regina Beck ("Reginas Gartenvielfalt") gibt es Feinkost aus Streu- und Wildobst sowie Wildkräuter im Glas.

Einmal abgesehen davon, dass man hier schlemmen und Schönes aus und in der Region Produziertes erwerben kann, locken zudem Mitmach-Aktionen für Groß und Klein. Ein "Naturpark-Aktiv"-Schild an den jeweiligen Ständen weist darauf hin. So haben die Besucher hier die Möglichkeit, Sandsteine oder Drechselkreisel zu bemalen oder auch essbare Wildpflanzen einzusäen. "Es gibt vieles passend zum Frühling", verrät König. Da werden Flugbienen gebastelt und Kräutersalz hergestellt. Aber auch eine Vorführung in Sandsteinbearbeitung kann man sich ansehen.

Musikalisch umrahmt wird der Naturparkmarkt vom "Duo TuC", Thomas Thünker und Christian Wirth. Außerdem tritt die Mädchen-Tanzgruppe des Turnvereins "Germania" (TVG) Großsachsen auf. Um 11 Uhr startet der Markt, um 13 Uhr werden Bürgermeister Ralf Gänshirt und Landrat Stefan Dallinger Grußworte sprechen.

Jetzt hoffen alle Beteiligten nur noch auf gutes Wetter, denn beim letzten Naturparkmarkt – am Sonntag in Buchen – war es doch etwas frisch. "Es ist ja nicht nur ein Markt zum Einkaufen, sondern auch einer zum Verweilen und Wohlfühlen", betonte König. Daher sei es schon wichtig, dass das Wetter mitspiele. Seit dem Start der Naturparkmärkte im Jahr 2011 haben sich viele Beschicker-Kunden-Verbindungen entwickelt.

Aber auch untereinander helfen und unterstützen sich die Verkäufer, berichtete König. So haben sich inzwischen einige für Kooperationen zusammengetan und bieten beispielsweise in ihrem Laden auch die Produkte des anderen an. Unter den Anbietern der Naturparkmärkte finden sich viele "Wiederholungstäter", "aber es kommen auch immer wieder junge nach", freute sich die Organisatorin. Insgesamt sieben finden pro Jahr statt, verteilt über die ganze Naturpark-Region.

Sowohl die EU als auch das Land Baden-Württemberg und die Glücksspirale von Lotto fördern das Projekt. Die Gemeinde Hirschberg schießt ebenfalls etwas dazu – zwischen 2000 und 3000 Euro, so Gänshirt. Aber das mache man sehr gerne: "Wir stehen voll hinter dem Projekt und wollen zeigen, was wir haben", betonte der Bürgermeister.

Info: Naturparkmarkt am Sonntag, 5. Mai, von 11 bis 18 Uhr, rund um den Tabakhof in Hirschberg-Großsachsen (Ecke Jahnstraße/Breitgasse), Grußworte von Bürgermeister und Landrat um 13 Uhr. Weitere Informationen zu den Naturparkmärkten und zum Angebot gibt es unter: www.naturpark-neckartal-odenwald.de/geniessen/naturparkmaerkte.