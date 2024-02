Weinheim. (RNZ) Vor ein paar Wochen wurde sie für einige Zeit ein Fernsehstar, und viele Tausend Zuschauer der ZDF-Kochshow "Küchenschlacht" bewunderten, wie Katinka Weidler aus Weinheim zum Beispiel Seeteufel mit Safran-Soße und Lauchgemüse auf den Teller zauberte. Oder ein Entenleber-Tramezzini mit Radicchio trevisano, Quitten-Chutney, Speck und Trüffeln. Das war die Aufgabe im Finale – absolutes High-Level. "Bei dieser Köchin würden wir auch gerne mal essen", dachten sich viele Zuschauer.

Das wird jetzt möglich in ihrer Heimatstadt Weinheim. Denn am Samstag erfüllt sich die 51-jährige gelernte Stewardess und Mutter einen lang gehegten Traum: Sie macht ihre große Leidenschaft, das Kochen, vom Hobby zum Beruf und eröffnet ihr erstes eigenes Restaurant – inmitten der Weinheimer Fußgängerzone. Ihr "LiLo" zieht dann in das frühere "Café Frey", das ebenfalls schon als ziemlich cooles Bistro galt.

Am Donnerstag im künftigen "LiLo": Lieferanten tragen noch Küchengeräte und Möbel in den Gastraum, in dem abenteuerliche Schlingpflanzen von der Decke hängen. Katinka Weidler und ihr Mann Eike, der als Architekt das neue Restaurant mitgestaltet hat, polieren Weingläser und räumen sie ins Regal.

Die Theke steht offen im Gastraum, ebenso die Küche. Im hinteren Raum wartet ein großer Holztisch auf Gesellschaften, ansonsten sieht alles eher nach einem gemütlich-modernen Wohnzimmer aus. Insgesamt stehen knapp 40 Plätze zur Verfügung.

Die erste Speisekarte kursiert schon. Hinter der Theke prangt ein großes beleuchtetes Logo: LiLo – im Kreis gelesen. Wein- und Sektflaschen werden in die Kühlschränke geräumt, nur vom Feinsten. Die Weinkarte hat Katinka Weidler gemeinsam mit der "Master of Wine" Alison Flemming entwickelt.

In der Küche setzt sie fort, was sie bei ihren Küchenschlacht-Auftritten hat aufblitzen lassen: Levantinische Küche. Die Levante ist geografisch die Küste des südöstlichen Mittelmeers, die Küche mediterran, mit einem orientalischen Einschlag: viel Gemüse, viele Kräuter, seltene Gewürze, Geschmacksvielfalt. "Die Küche der aufgehenden Sonne" – so sagt man auch gerne dazu.

In Weinheim und der Region ist man gespannt auf das neue Restaurant. Mit Pressesprecher Roland Kern besuchte jetzt Cornelia Eicher, die neue Leiterin der Tourist-Info, die Restaurantchefin bei den letzten Vorbereitungen.

Das "LiLo" wird am Samstag, 24. Februar, 14 Uhr, erstmals seine Türen öffnen. Gäste sind herzlich willkommen. Dann sind die Öffnungszeiten jeweils Mittwoch, Donnerstag und Freitagabend, an Samstagen schon ab 12 Uhr mittags.

Info: Mehr Informationen gibt es unter der Adresse www.instagram.com/fein.essen