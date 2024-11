Von Anna Haasemann-Dunka

Neckargemünd-Rainbach. Wer in die Straße am Mühlwald im Ortsteil Rainbach einfahren will, wird durch das Durchfahrtsverbot gebremst. "Anlieger bis Baustelle frei" steht da. Doch nicht die fast abgeschlossenen Arbeiten zur Glasfaserverlegung der Firma Dari sind der Grund für die Sperre, sondern die Gefahr durch eine abrutschende Straße.