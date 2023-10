Mühlhausen/St. Leon-Rot. (slt) Sieben Verletzte, über 30 Beteiligte, Faustschläge gegen den Kopf, Einsatz von Pfefferspray und Beleidigung von Beamten: Die Kerwen am vergangenen Wochenende in Mühlhausen und St. Leon-Rot hielten Polizei und Rettungskräfte auf Trab. Die einzelnen Täter sind noch nicht gefasst, die Polizei bittet daher um entsprechende Zeugenhinweise.

Laut Mitteilung wurde in Mühlhausen in der Nacht zum Sonntag gegen 1.30 Uhr auf dem Kerwegelände in der Dielheimer Straße ein 16-Jähriger mit einem Faustschlag gegen den Kopf verletzt. Der 19-jährige Täter sei demnach grundlos auf den Geschädigten losgegangen, wie die Polizei auf Nachfrage mitteilte. Das Sicherheitspersonal vor Ort konnte bereits vor dem Eintreffen der Beamten dazwischen gehen, den Täter bändigen und fixieren. Anschließend wurden ihm von den Einsatzkräften Handschellen angelegt.

Da der 19-Jährige die Polizeibeamten beleidigte und einem erteilten Platzverweis nicht nachkam, wurde er kurzfristig in Gewahrsam genommen. Zur Deeskalation der Situation durfte der junge Mann aber wieder gehen, Familienangehörige brachten ihn nach Hause. Der Täter muss einer Anzeige wegen Beleidigung entgegensehen; ob er auch wegen Körperverletzung aufgrund des Faustschlags angezeigt wird, obliegt dem Geschädigten, der seit der Tat keine Anzeige erstattet hat. Ein Alkoholtest wurde nicht durchgeführt.

Auch vor dem Eiscafé in Mühlhausen kam es am Sonntagabend zu einem Gerangel mit Körperverletzung, bei dem am Ende mehr als 20 Personen beteiligt waren: Kurz vor 21 Uhr wurde ein 21-Jähriger, der mit weiteren Personen in einer kleineren Gruppe vor dem Café saß, von drei Unbekannten angegriffen und verletzt. Als die Polizei eintraf, war die Situation unübersichtlich: Die Begleiter des Opfers mischten sich ein, die Tatverdächtigen waren bereits geflüchtet.

Der Geschädigte wurde vor Ort durch den Rettungsdienst versorgt. Die Ermittlungen zur Identität der Angreifer führt der Polizeiposten Mühlhausen. Die Hintergründe für die körperliche Auseinandersetzung sind noch unklar, die Beamten gehen allerdings davon aus, dass ein Streit bereits vorher bestanden haben müsse. Der Einfluss von Alkohol kann nicht ausgeschlossen werden.

Auf dem Roter Kerwegelände wurde am Sonntagabend zwischen 23.30 und 0 Uhr Reizstoff – besser bekannt als Tierabwehr- oder Pfefferspray – versprüht. Die Folge: Fünf Personen meldeten sich bei der Polizei als verletzt. Der Reizstoff wurde laut Polizei an zwei gut besuchten Orten versprüht: Einmal auf der Hauptstraße in Höhe der Hausnummer 113, vor dem Minis-Zelt, und einmal vor Hausnummer 154, dem Stand der KJG.

Die Personen konnten durch den vor Ort anwesenden Rettungsdienst zeitnah behandelt werden. Da die Täter noch immer nicht ausfindig gemacht werden konnten, hat hier der Polizeiposten St. Leon-Rot die Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich unter 06227/881600 zu melden.