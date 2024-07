Von Sebastian Lerche

Tairnbach. "Bei fast 300.000 Euro Umsatz haben wir ein Defizit von 3200 Euro, das ist für uns eine rote Null." In seinem elften Jahr hat das Tairnbacher Dorflädl weiter zu kämpfen, mit so einem Ergebnis ist das Team aber nicht unzufrieden. Darüber informierten Vorstandsmitglied Volker Maier und Mühlhausens Bürgermeister Jens Spanberger: "Wir müssen am