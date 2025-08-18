Schul-Neubau in Tairnbach schreitet zügig voran
Dem Zeitplan zufolge soll im Schuljahr 2026/27 der Unterricht schon dort stattfinden.
Von Sebastian Lerche
Mühlhausen-Tairnbach. "Man sieht sehr schnell sehr viele Fortschritte": Der Rohbau der neuen Tairnbacher Grundschule ist in vollem Gange. Davon berichtet Mühlhausens Bauamtsleiter Sebastian Haußmann im Gespräch mit der RNZ.
Seit dem Spatenstich im vergangenen Mai war vor allem unterirdisch und bodennah gebaut worden, überwiegend auch mit Beton,
