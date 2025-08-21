Donnerstag, 21. August 2025

Plus Mühlhausen

Neuer Kanal, breiterer Gehweg und schmalere Fahrbahn für Rettigheim

Die Baumaßnahme im südlichen Teil der Schönbornstraße steht 2026 an. Die Entscheidung über die künftige Aufteilung steht noch aus.

21.08.2025 UPDATE: 21.08.2025 04:00 Uhr 1 Minute, 59 Sekunden
Nachdem 2023 und 2024 der nördliche Teil des Kanals in der Schönbornstraße saniert wurde, kommt 2026 der südliche Teil an die Reihe. Foto: Bülow

Von Konrad Bülow

Mühlhausen. In der Rettigheimer Schönbornstraße soll nächstes Jahr das Pflaster aufgerissen werden: Zwischen der Gartenstraße und der Beethovenstraße plant die Gemeinde umfassende Kanalarbeiten. Es handelt sich um den zweiten Bauabschnitt einer größeren Maßnahme: 2023 und 2024 war bereits in aufwendigen Arbeiten der Kanal zwischen dem Lindenweg und der

