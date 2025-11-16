Sonntag, 16. November 2025

Plus Mühlhausen

Kurt Beck schaute beim SPD-Jubiläum in Rettigheim vorbei

Bei der Feierstunde zum 50. Jubiläum der SPD Mühlhausen-Rettigheim-Tairnbach sprach der ehemalige Parteivorsitzende über die aktuellen Krisen und die Herausforderungen für die Demokratie.

16.11.2025 UPDATE: 16.11.2025 04:00 Uhr 2 Minuten, 36 Sekunden
„Mehr Demokratie wagen“ kann auch Spaß machen: Kurt Beck war der Ehrengast zur Feier des 50-jährigen Bestehens des SPD-Ortsvereins Mühlhausen-Rettigheim-Tairnbach. Foto: RNZ

Rettigheim. (RNZ) Hoher Besuch hatte sich angesagt zum 50-jährigen Bestehen des SPD-Ortsvereins Mühlhausen-Rettingheim-Tairnbach: Der ehemalige SPD-Parteivorsitzende und rheinland-pfälzische Ministerpräsident Kurt Beck war zur Feierstunde im Gemeindezentrum Rettigheim gekommen, um den Genossen zu gratulieren und den Bogen von der orts- zur globalen Politik zu spannen.

Kurt Beck begann

