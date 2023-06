Mühlhausen. (rka) Die Reihe "Kultur im Bürgerhaus" der Gemeinde Mühlhausen bietet auch in der Saison 2023/2024 Glanzlichter der Musik- und Kleinkunstszene an. Am Freitag, 29. September beginnt die Saison mit der aktuellen Jubiläumstour von Bodo Bach. Schon seit 20 Jahren steht der Hesse regelmäßig auf der Bühne . Bodo Bach nimmt an diesem Abend sein Publikum mit auf eine verrückte Vergnügungsreise durch seine acht Bühnenprogramme und präsentiert das Beste aus 20 Jahren.

Mühlhausen. (rka) Die Reihe "Kultur im Bürgerhaus" der Gemeinde Mühlhausen bietet auch in der Saison 2023/2024 Glanzlichter der Musik- und Kleinkunstszene an. Am Freitag, 29. September beginnt die Saison mit der aktuellen Jubiläumstour von Bodo Bach. Schon seit 20 Jahren steht der Hesse regelmäßig auf der Bühne. Bodo Bach nimmt an diesem Abend sein Publikum mit auf eine verrückte Vergnügungsreise durch seine acht Bühnenprogramme und präsentiert das Beste aus 20 Jahren.

Am 27. Oktober heißt es dann: "Willkommen bei ,Café del Mundo’". Die beiden Gitarren-Künstler Jan Pascal und Alexander Kilian sind eigentlich gegensätzlich wie Feuer und Wasser und doch ergänzen sie sich durch ihre mitreißende Musik auf Weltniveau. Ihr gemeinsamer Live-Auftritt ist der Dialog zweier Virtuosen.

Ebenso gefragt dürfte der Auftritt der vier Vollblutmusiker der Band "Deitsch" sein, die alte Instrumentalstücke zu neuem Leben erwecken. Frisch und unverkrampft, mit einer guten Portion Weltoffenheit und viel Erfahrung in anderen europäischen Musiktraditionen wird die oft belächelte deutsche Folkmusik gründlich entstaubt und ins 21. Jahrhundert katapultiert. Daneben interpretieren die vier Musiker Volkslieder und Gedichte mit den verschiedenartigsten Themen wie Jahreskreis, Liebe, Geburt und Tod.

Das Gesangsquintett "Füenf" ist derzeit mit seinem Programm "Endlich" auf Abschiedstour im ganzen Land. Bevor der letzte Vorhang fällt, wollen die Sänger am 8. Dezember im Bürgerhaus vorbeischauen. Im Gepäck haben sie eine Menge Songs, auf die sie richtig Lust haben. Nach über 2000 Konzerten, zehn Bühnenprogrammen und 13 CDs sei der richtige Moment, sich vom treuen Publikum zu verabschieden.

Das Kulturprogramm des Jahres 2024 beginnt am 26. Januar mit einer Bühnenshow des Slam-Poeten, Autors, Comedians und Rappers "Quichotte", der als vielseitiges Talent seine Leidenschaften miteinander verbindet. Da treffen die Rhythmen des Hip-Hop auf skurrile Geschichten und gesellschaftskritische Anekdoten. Treuer Wegbegleiter ist seine Gitarre, deren Melodien das Publikum mal zum Lachen und mal zum Nachdenken anregen.

"Die vergnüglichste und kürzeste Musikstunde Ihres Lebens" verspricht der Berliner Pianist Christoph Reuter für den 26. Februar mit seinem Programm "Alle sind musikalisch (außer manche)". Auf unterhaltsame Weise will er den Unterschied zwischen Klassik, Jazz und Popmusik erklären und die Geheimnisse der Tonleiter verraten. Darüber hinaus beantwortet er die Frage: Was kann Musik, was eine andere Droge nicht schafft?

"Ich hätte wirklich gerne einen anständigen Beruf erlernt, aber die verdammte Sehnsucht nach Bühne, Kunst und Rock’n’Roll war einfach stärker," bekennt der Songwriter, Comedian und Kabarettist Michael Krebs, der am 22. März im Bürgerhaus gastiert. Mittlerweile wurde er mit über 20 Kabarett-, Kleinkunst- und Musikpreisen ausgezeichnet. Krebs tourt regelmäßig durch das ganze Land, tritt im Fernsehen auf, musiziert mit der Münchner Kammerphilharmonie und seiner Band. In seinem Programm präsentiert er eigene Lieder und Texte.

Auf dynamische und anspruchsvolle Musik, darf sich das Publikum freuen, wenn das Quintett "Volosi" am 12. April sein Gastspiel gibt. Im Jahre 2010 wurde die Musikgruppe gegründet, als Geiger Krzysztof Lason und Cellist Stanislaw Lason in den Karpaten drei talentierte Musiker trafen. Im Laufe der Jahre haben die fünf Künstler einen eigenen Stil geschaffen, der sich in kein Schema pressen lässt.

Tobias Mann, seines Zeichens Satiriker und Musiker, stellt sich am 17. Mai im neuen Kabarettprogramm "Mann gegen Mann" seinem schärfsten Gegner – es ist Tobias Mann selbst. Die härtesten Diskussionen führt er mittlerweile nicht mehr im Internet, sondern mit sich selbst. Jedes Selbstgespräch mündet in wüsten Beschimpfungen.

"Viele Menschen, Momente und Emotionen nehmen wir beim ersten Mal nicht richtig wahr," meint Lucy van Kuhl in ihrem neuen Programm "Auf den zweiten Blick", das sie zum Abschluss der Saison 2023/24 am 14. Juni im Bürgerhaus präsentiert. Dabei besingt sie mit viel Empathie die Liebe, das Alter, Menschen, die in der Gesellschaft kaum wahrgenommen werden, Situationen, die man sich eingebrockt hat und aus denen man schlecht wieder rauskommt. Das Ambiente soll so bleiben, wie es die Gäste im Mühlhäuser Bürgerhaus gewohnt sind. Darauf hat sich das Team von Kultur im Bürgerhaus intensiv vorbereitet. Ein Flyer liegt im Bürgerbüro bereit.

Info: Weitere Infos, Vorverkauf und günstige Abonnements gibt es ebenfalls im Bürgerbüro, Schulstraße 6 oder unter: www.kib-muehlhausen.reservix.de