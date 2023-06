Die Geschichte von St. Anne geht in das Jahr 2007 zurück: Die Diözese Mananjary stellte eine etwa 22 Hektar großes Fläche zur Verfügung, fünf Kilometer im Landesinnern von der Stadt und dem Ozean entfernt. Sie liegt an der Nationalstraße RN 25, die Mananjary mit dem Rest des Landes verbindet. Zunächst begannen 30 madagassische Arbeiter, das Gelände herzurichten: Urwald wurde gerodet, Gras und Bäume neu angepflanzt, um die Erosion zu verhindern, Straßen und Deiche wurden angelegt, Kanäle gebaut, um Überschwemmungen während der Regenzeit abzuwehren. Eine Hügelkuppe wurde komplett abgetragen, um mehr Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung zu erhalten – alles in reiner Handarbeit. Der Grund: Ein Einsatz von Maschinen wäre zu teuer geworden. Darüber hinaus hatten die Männer der Umgebung so die Möglichkeit, mit dem Lohn ihre Familien zu ernähren.

Mühlhausen. (RNZ) "Wir können euch nicht genug dafür danken, dass ihr und eure vielen Spenderinnen und Spender aus Mühlhausen und Umgebung an unserer Seite seid und uns weiterhin euer Vertrauen schenkt. Wir sind immer wieder gerührt von eurer Großzügigkeit und sind euch unendlich dankbar. Seid reichlich gesegnet. Lasst euch von ganzem Herzen umarmen."

So schreibt der Präsident der französischen Hilfsorganisation "Amour et Partage – Madagascar", Louis Couturier, an seine Mühlhausener Freunde Alex Kretz und Rudi Kramer vom Hilfswerk "Lieben und teilen – Madagaskar". Und diese haben Grund zur gemeinsamen Freude: die offizielle Eröffnung des Krankenhauses St. Anne in Mananjary auf Madagaskar am Indischen Ozean. Nach zwölfjähriger Bauzeit konnte das außergewöhnlich große Krankenhaus mit insgesamt 13 Gebäuden endlich fertiggestellt und jetzt am 23. Mai offiziell eingeweiht werden.

Die ersten Patienten wurden bereits vor einigen Jahren aufgenommen, zuletzt nach dem verheerenden Zyklon im Februar 2022, der das staatliche Krankenhaus der Stadt dem Erdboden gleichgemacht hatte. Für die Ärmsten der Armen ist die Behandlung kostenlos, so auch für die kleine Mbinina, der ein Krokodil den Bauch aufgeschlitzt hatte. Während für die kommunalen Krankenhäuser die Devise "Zuerst Geld, dann Behandlung" gilt, wird im St. Anne auch die Person kostenlos versorgt, die nach madagassischer Sitte den Patienten begleiten muss.

Die Geschichte von St. Anne geht in das Jahr 2007 zurück: Die Diözese Mananjary stellte eine etwa 22 Hektar großes Fläche zur Verfügung, fünf Kilometer im Landesinnern von der Stadt und dem Ozean entfernt. Sie liegt an der Nationalstraße RN 25, die Mananjary mit dem Rest des Landes verbindet. Zunächst begannen 30 madagassische Arbeiter, das Gelände herzurichten: Urwald wurde gerodet, Gras und Bäume neu angepflanzt, um die Erosion zu verhindern, Straßen und Deiche wurden angelegt, Kanäle gebaut, um Überschwemmungen während der Regenzeit abzuwehren. Eine Hügelkuppe wurde komplett abgetragen, um mehr Fläche für die landwirtschaftliche Nutzung zu erhalten – alles in reiner Handarbeit. Der Grund: Ein Einsatz von Maschinen wäre zu teuer geworden. Darüber hinaus hatten die Männer der Umgebung so die Möglichkeit, mit dem Lohn ihre Familien zu ernähren.

In den Jahren 2010/2011 begannen schließlich die eigentlichen Bauarbeiten, die ebenfalls von einheimischen Kräften ausgeführt wurden. Auf einer Baufläche von 2500 Quadratmetern entstanden 13 Gebäude, ausgestattet mit internationalen Standards und moderner Technik. In einem ersten Schritt wurden 25 Betten in der Allgemeinmedizin sowie 25 weitere in der Chirurgie mit zwei Operationssälen bereitgestellt, daneben Räume für Labor, Radiologie, Sterilisation, Apotheke, Verwaltung und Buchhaltung sowie Wohnraum für das Personal.

In einem zweiten Schritt wurde ein Mutter-Kind-Zentrum mit rund 20 Betten geschaffen, darunter eine Abteilung für Gynäkologie und Geburtshilfe. Da die meisten Frauen nach alter Sitte in ihrer Heimat gebären, beschränkt sich dieses Angebot meist auf Risikoschwangerschaften, Hilfe nach der Geburt und Schulung für zukünftige Mütter. Die Leitung der Klinik liegt in französischen Händen, während alle Mitarbeitenden sowie das gesamte Wartungs- und Technikpersonal aus der Region kommen. Dieses Krankenhausteam wird von Fachärzten unterstützt, die regelmäßig mehrtägig oder mehrwöchig vor Ort sind.

Von Anfang an wurde großer Wert darauf gelegt, ein ökologisches Krankenhaus mit Vorbildcharakter zu errichten. So arbeitet die biologische Kläranlage mit einem Kaskaden-Filtersystem, das ohne Fremdenergie nur mit Schwerkraft funktioniert. Der Strom wird über eine Fotovoltaikanlage mit 140 Paneelen erzeugt, ergänzt durch drei Generatoren, hauptsächlich für chirurgische Eingriffe. Inzwischen verfügt die Klinik über eine völlig unabhängige Quelle für sauberes Trinkwasser, das aus 42 Metern Tiefe in einen 13 Meter hohen Wasserturm transportiert wird. Die beiden Tanks bieten ein Fassungsvermögen von je 10.000 Litern.

Auf dem weiten Areal des Krankenhauses St. Anne wurden im Rahmen der Wiederaufforstung auf zehn Hektar Bäume gepflanzt. Zudem liefern die bestellten Felder Nahrung für die Patientinnen und Patienten, die begleitenden Familienangehörigen, sowie das Personal: Vier Hektar davon sind Reis, die ohne Düngemittel und Pestizide bewirtschaftet werden. Ein Hügel, in Terrassenform angelegt, dient zudem als Gemüsegarten.

Die Instandhaltung, der Betrieb, die Nachhaltigkeit, die Ausstattung und die Gehälter für das Personal können nur durch dauerhafte Hilfe finanziert werden, wozu das Hilfswerk "Lieben und teilen – Mühlhausen – Madagaskar", neben der Unterhaltung von zwei Schulen im Hochland von Madagaskar, weiterhin beitragen will.