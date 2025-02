Mühlhausen. (rka) Ihre große berufliche Erfahrung einerseits und ihre Offenheit, Freundlichkeit und Hilfsbereitschaft andererseits: Das war es, was die Mühlhausener an Dr. Lore Geiler schätzten. Jetzt ist die allseits beliebte Hausärztin und Trägerin der Bürgermedaille in Silber kurz nach ihrem 95. Geburtstag verstorben.

Geiler wurde am 6. Februar 1930 in Mühlhausen geboren und war die Tochter von Bernhard Geiler, der im Jahre 1928 in der Malscher Straße 7 eine Arztpraxis eröffnet hatte. Er stammte aus einer Beamtenfamilie in Mannheim und war der jüngste Bruder von Pfarrer Heinrich Geiler, der von 1903 bis 1919 als Seelsorger in Mühlhausen wirkte.

Lore Geiler begann nach dem Abitur ein Medizinstudium und praktizierte danach in verschiedenen Kliniken. Nach dem plötzlichen Tod ihres Vaters im Juni 1960 übernahm sie am 1. Oktober 1960 die Praxis ihres Vaters, die sich inzwischen samt Wohnhaus in der Malscher Straße 36 befand.

Noch heute bestätigen viele ihrer ehemaligen Patientinnen und Patienten: Lore Geiler war eine Ärztin aus Berufung, eine Ärztin mit Leib und Seele. Bei ihr gab es nie ein Nein, für ihre Patienten stand sie rund um die Uhr zur Verfügung – und das weit über ihre Praxistätigkeit hinaus. Man erzählt sich, dass so manche Behandlung kostenlos war, da keine Versicherung oder keine finanziellen Mittel zur Verfügung standen. Die Ausbildung der örtlichen Hebammen lag der Ärztin besonders am Herzen. Oft begleite sie diese bei Tag und Nacht zu den damals noch üblichen Hausgeburten.

"In Würdigung der Verdienste zum Wohle der Bürgerinnen und Bürger und der Gemeinde wird Lore Geiler die Bürgermedaille in Silber verliehen." Das liest man auf der Ehrenurkunde, die der damalige Bürgermeister Karl Klein am 6. Februar 2010 an Geiler an ihrem 80. Geburtstag überreichte. Die Bürgermedaille in Silber war "Dank und Anerkennung für ein außergewöhnliches Engagement und einen Einsatz als Hausärztin in der Gemeinde", wie Karl Klein bei der Übergabe betonte. Es war ein Zeichen der Bescheidenheit von Geiler, dass sie ganz bewusst auf eine öffentliche Ehrung verzichtete und sich einen privaten Rahmen wünschte. Nach Beendigung ihrer kassenärztlichen Tätigkeit wurde sie auch vom Land Baden-Württemberg als "verdiente Landärztin" ausgezeichnet.

Die Trauerfeier für die Verstorbene findet am heutigen Donnerstag, 20. Februar, um 15 Uhr in der Friedhofskapelle in Mühlhausen statt.