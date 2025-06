Mühlhausen. (tt) Der Umbau des Edeka-Marktes in Mühlhausen beginnt in der kommenden Woche: Deshalb hat der Markt im Gewerbegebiet "In den Rotwiesen" ab Donnerstag, 12. Juni, geschlossen und wird erst wieder Mitte/Ende Oktober öffnen. In dieser Zeit soll die Verkaufsfläche des Marktes vergrößert, der Kundenparkplatz neu gestaltet und ebenfalls vergrößert sowie das Dach komplett saniert werden.

