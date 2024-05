Weinheim. (web) OB Manuel Just steht zu seiner Auffassung, laut der das Hotel- und Parkdeckprojekt des Miramar auch der Stadt und den Bürgern nutzen würde. Das hatte er bereits am Mittwoch im Gemeinderat gesagt, nachdem die projektkritische FDP Fragen zu der städtischen Informationsbroschüre zum Bürgerentscheid am 9. Juni in den Raum gestellt hatte. Er erhielt dafür lautstarken Applaus aus den

Weiterlesen mit Alle Artikel lesen mit RNZ+

Alle Artikel lesen mit RNZ+ Exklusives Trauerportal mit RNZ+

Exklusives Trauerportal mit RNZ+ Weniger Werbung mit RNZ+ RNZ+ für Neukunden ab 0,99€ Weiter Tagespass 2,49€ weiter Alle Abo-Angebote