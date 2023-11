Weinheim. (web) Die Stadt Weinheim verwahrt sich gegen die Kritik des Unternehmers Ömer Altindal, auch in Bezug auf den Bürgerdialog im Herbst 2021. "Wir kennen und respektieren Herrn Altindal als geschickten Geschäftsmann am Standort und Unterstützer von Weinheimer Vereinen", schreibt Verwaltungssprecher Roland Kern. Umso mehr bedaure man, dass Altindal nun auf die demokratisch getroffene und auf sachlichen Erwägungen beruhende Entscheidung eines gewählten Gremiums, "die er offenbar nicht akzeptieren will, mit Unwahrheiten und haltlosen Vorwürfen reagiert".

"Der Planungsbedarf für ein Parkhaus und in diesem Zuge für ein Hotel ist wegen des Parkdrucks entstanden, den das Miramar verursacht. Daher war das Miramar von Anfang an bei der Planung auch der Partner der Stadt und der Interessengemeinschaften der Anwohner." Die von Altindal ins Gespräch gebrachte Planung mit einer Bebauung "eines Teils des Strandbadgeländes" habe von Anfang an den Vorstellungen der Stadt, der Anwohner und nicht zuletzt dem Diskurs in Zukunftswerkstatt und Bürgerdialog widersprochen. Dennoch habe die Verwaltung vor einer finalen Entscheidung den Gemeinderat damit befasst (Altindals Vorschlag wurde in der Beschlussvorlage der Ratssitzung vom 20. September mit einer Stellungnahme bedacht, Anm. d. Red.).

Es sei Altindal unbenommen gewesen, sich in der Öffentlichkeit vorzustellen. Bei dem Bürgerdialog am 12. November 2021 habe es sieben Stände gegeben, erklärt das Amt für Stadtplanung. "An fünf wurden denkbare Varianten der Verteilung von Parkhaus und Hotel auf dem Acker südlich des Miramar, dem Parkplatz in dessen Norden und dem Behelfsparkplatz thematisiert." Damit seien die Varianten vorgestellt worden, die zuvor in der Ratssitzung am 14. September 2021 behandelt wurden. "Dies erfolgte abstrakt, ohne konkrete Entwürfe." Stand 6 hatte den Parkplatzbedarf, Stand 7 das Hotel im Allgemeinen zum Gegenstand.

"Nie da gewesenes Gebaren"

Altindal habe sich am 11. November 2021 mit der Stadt in Verbindung gesetzt und dieser Unterlagen geschickt, "die gern in die öffentliche Diskussion eingebracht werden" könnten. In der Kürze der Zeit sei es organisatorisch und personell unmöglich gewesen, das Konzept der Veranstaltung anzupassen. Zudem hätte dies ein Abweichen von der Diskussion im Gemeinderat bedeutet. Altindal sei aber sofort mitgeteilt worden, dass das verbale Einbringen eigener Ideen möglich sei.

Der von Altindal angesprochene Erbbaurechtsvertrag räume dessen Firma ein Monopol für den Betrieb einer Gaststätte und eines Kiosks auf dem Erbbaugrundstück ein. Weiter bestehe die Verpflichtung, die Bewirtung der Gäste des Strandbads zu gewährleisten: in der Badesaison. Es sei nirgends die Rede davon, dass sich das Monopol auf Flächen außerhalb bezieht, geschweige denn auf das ganze Naherholungsgebiet oder den Parkplatz.

Die Drohung, laut der die Stadt auf Altindal zukommen müsse, sei "ein Gebaren, das wir in dieser Art noch nicht erlebt haben, wir halten das für unseriös". Diese Einschätzung beziehe sich noch mehr auf den "unerhörten und haltlosen Vorwurf der Vetterleswirtschaft". Wer eine solche Behauptung ohne Belege in den Raum stelle, beschädige ein demokratisch legitimiertes Gremium. "Wir halten das in der heutigen politischen Landschaft für sehr gefährlich. Wir weisen das entschieden zurück."