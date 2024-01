Leimen-Gauangelloch. (agdo) Wunderkerzen flackerten, die Zahl 100 in goldenen Zahlen "schwebte" schier im Raum, die Europahymne – allerdings umgedichtet – erklang. Mit einem tollen Empfang wurde der 100. Geburtstag des Gauangellocher Bürgers Peter Mandl im Gauangellocher Rathaus gefeiert.

"Ich freue mich, mit Ihnen über Ihren besonderen Ehrentag und hoffe, dass Sie ihn bei guter Gesundheit begehen können. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute, persönliches Wohlergehen und eine gesegnete Zeit. " Diese Worte las Leimens Oberbürgermeister Hans D. Reinwald vor. Sie stammten von einer Urkunde des Landes Baden-Württemberg, die Ministerpräsident Winfried Kretschmann unterzeichnet hatte. Peter Mandl freute sich sichtlich darüber. Auch die Stadt Leimen gratulierte mit einer Urkunde und unter anderem folgenden Worten: "Sie können auf eine Lebenszeit zurückblicken, die nur sehr wenigen Menschen vergönnt ist." Die Stadt wünschte für die Zukunft Glück, Gesundheit und Gottes Segen. Beide Urkunden übergab OB Reinwald dem Jubilar. Just in jenem Moment wurden die Wunderkerzen auf der großen Torte gezündet und gesungen wurde die Europahymne, die der Akkordeonist und Präsident des Freundeskreises St. Ilgen-Tigy, Rudi Sailer, eigens auf Peter Mandl umgedichtet hatte. Das Text lautete nun "Heute ist ein Tag der Freude, stoßet mit den Gläsern an. Peter, du bist 100 heute, mit dir freut sich jedermann".

Als Vizepräsident der deutsch-französischen Partnerschaft Gauangelloch-Cernay gratulierte zudem Helmut Haas. Das hatte auch einen Grund, denn Peter Mandl hatte die Partnerschaft Gauangelloch-Cernay gegründet. Haas richtete zudem Grüße von Christin Tassin, der Präsidentin der Partnerschaft von Cernay, sowie von anderen französischen Freunden aus.

Peter Mandl stammt gebürtig aus Nagykovasci in Ungarn, lernte Metzger und wurde 1944 zur Wehrmacht eingezogen. In Frankreich geriet er in amerikanische Gefangenschaft und kam anschließend nach Deutschland, da er in seine alte Heimat nicht zurückkehren konnte. Seine mittlerweile verstorbene Frau Maria hatte er 1949 geheiratet. Das Paar bekam zwei Söhne und eine Tochter. 2019 feierte das Paar noch die Gnadenhochzeit. Peter Mandl hat zwei Enkelkinder. Gemeinsam mit seiner Frau betrieb er in Gauangelloch über 34 Jahre lang eine eigene Metzgerei und bis Anfang der 90er-Jahre das Gasthaus "Zur Alp".

Mit zahlreichen Hilfeleistungen unterstützte er seine Heimat Ungarn, erhielt die Ehrenbürgerschaft von Nagykovasci und wurde von der ungarn-deutschen Landsmannschaft in Baden-Württemberg für sein Engagement mit der Silbernen Ehrennadel ausgezeichnet.