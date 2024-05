Von Moritz Bayer

Dielheim. Von außen wirkt es gar nicht spektakulär. Ich stehe in der Talstraße in Dielheim, vor mir ein grauer Container. Was einen im Inneren erwartet, ist allerdings erstaunlich: Es raschelt, es krabbelt, es ist warm. Natur trifft auf High-Tech-Forschung – und zwar tausendfach. Mehlwürmer in Boxen, die gestapelt auf Paletten stehen, werden gezüchtet, gefüttert,