Leimen. (msc) Die Leimener Tennis-Legende Boris Becker plant offenbar eine Rückkehr ins Showbusiness – das berichten mehrere Medien übereinstimmend. Offenbar geht es für den 56-Jährigen in Kürze in den Dschungel. Allerdings nicht ins Dschungel-Camp, sondern für die neue Netflix-Show "Bear Hunt", in der Prominente sich versuchen vor dem bekannten Abenteurer Bear Grylls zu verstecken. Dafür soll sich Becker allerdings auch gut bezahlen lassen: Die Rede ist von einem sechsstelligen Betrag, vermutlich knapp über der Marke von einer halben Million.

Offenbar Grund genug für den Leimener, die Urlaubsklamotten des jüngsten Italienurlaubs in den Schrank zu hängen und sich dafür in den Flieger nach Costa Rica zu setzen. Die Dreharbeiten sollen bereits in den kommenden Tagen oder Wochen stattfinden, die Veröffentlichung der Show ist dann im Jahr 2025 geplant. Offiziell gibt es noch keine Bestätigung, dass Boris Becker sich an "Bear Hunt" beteiligen wird.