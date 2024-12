Kraichgau. (fro) Der Schülerzug, der wegen einer Fahrplanänderung ab Montag, 16. Dezember, um 7.02 Uhr von Meckesheim nach Waibstadt fährt, ist von der Reduzierung des Zugangebots vom 16. Dezember bis 2. Januar nicht betroffen. Dies teilte ein Sprecher der Deutschen Bahn der RNZ am Freitag mit.

Wie berichtet, fahren die Züge der S51 zwischen Meckesheim und Aglasterhausen in diesem Zeitraum nur stündlich. Grund sind Personalengpässe bei den Lokführern wegen "einer anhaltend hohen Krankenquote", wie die DB der RNZ bestätigte. Während der Ersatzfahrplan gilt, wird die S51 in Meckesheim außerdem nicht geteilt oder gekoppelt, weshalb dort umgestiegen werden muss.

Der Schülerzug, der in Waibstadt um 13.13 Uhr in Richtung Meckesheim abfährt, entfällt in diesem Zeitraum ebenfalls; ein Ersatzbus wird eingesetzt.

Update: Freitag, 13. Dezember 2024, 18.30 Uhr

Weniger S51-Züge wegen Personalmangels

Rhein-Neckar. (RNZ) Der Fahrplan der S-Bahnlinie S51 wird reduziert. Das teilt die DB Regio Mitte mit. Der Grund dafür ist wieder einmal Personalmangel.

Der eingeschränkte Fahrplan wird vom 16. Dezember bis 1. Januar 2025 an Werktagen gelten und sieht folgendermaßen aus:

Das zeitweise halbstündliche Zugangebot im Abschnitt Meckesheim – Aglasterhausen wird vorübergehend ganztägig auf einen Stundentakt umgestellt, der im Pendel zwischen Meckesheim und Aglasterhausen verkehrt.

Hinweis für die Schülerzüge:

Der Schülerzug mit Abfahrt in Meckesheim um 07:32 Uhr verkehrt.

Der Schülerzug am Nachmittag mit Abfahrt in Waibstadt um 13:13 Uhr fällt aus. Als Ersatz verkehrt ein Bus im Abschnitt Waibstadt – Meckesheim.

In den drei Wochen des eingeschränkten Angebots muss in Meckesheim in die oder aus der S5 umgestiegen werden. Die Kopplung und das Trennen der S5 und de S51 entfällt.