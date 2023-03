Von Nicolas Lewe

Meckesheim. Die Sonne war noch nicht lange aufgegangen am Dienstag, da hatte der Baukran bereits die Brücke am Haken. Oder besser gesagt: das Brückengerüst, das auf diesem Wege passgenau eingehoben wurde. Wenig später wiederholte sich dieser Vorgang ein Stück weiter am Elsenzkanal.

Die Gerüste bilden die Basis für den