Meckesheim. (pol/sake) Am Samstagnachmittag gegen 17.30 Uhr kam es zu einem Brand einer Gartenhütte im Meckesheimerhof in Meckesheim. Nach bisherigen Erkenntnissen entfachte ein brennendes Teelicht eine Tischdecke im Inneren der Gartenhütte, was letztendlich zu deren Vollbrand führte. Durch den Brand wurde die Hütte komplett zerstört. Glücklicherweise wurde niemand verletzt, teilt die Polizei mit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 5000 Euro geschätzt

Update: Montag, 16. September 2024, 12.06 Uhr

Meckesheim. (fhs) Über die genaue Höhe des Sachschadens liegt dem Polizeipräsidium Mannheim keine Angabe vor. In Worten von Feuerwehrkommandant René Faul ist es "Totalschaden" – die Hütte im bewaldeten Privatgrundstück bei den Meckesheimer Aussiedlerhöfen ist am Samstag komplett ausgebrannt. Personen kamen dabei glücklicherweise nicht zu Schaden.

Nicht mehr zu retten war die Hütte, aber der umstehenden Wald fing kein Feuer. Foto: FW

Aber Kritik am Einsatz der Feuerwehr in den sozialen Medien zeigte hier ein weiteres Mal, dass manche Mitbürger keine Ahnung von Arbeitsweise sowie Bedeutung der Lebensretter, Gefahrenabwehrer und Sachwertschützer bei Feuerwehr, Sanitätsdienst und Polizei haben. Am Samstag rief um 17.34 Uhr der Alarm letztlich 30 Feuerwehrleute in sechs Fahrzeugen zum Einsatzort. "Das Feuer hat schon begonnen, auf die umstehende Bäume überzugreifen", berichtete Faul. Die Wehr begann sofort, hier vorrangig zu löschen, die Hütte selbst war nicht mehr zu retten. Ein Ausbreiten des Feuers konnte jedoch verhindert werden.

In Meckesheim war das Anrücken nicht nur der Meckesheimer und Mönchzeller Feuerwehrleute, eines Krankenwagens und einer Polizeistreife, sondern auch zweier Fahrzeuge der Mauermer Wehr deutlich wahrzunehmen. "Das Hydrauliknetz bei den Aussiedlerhöfen ist normal ausgebaut, da ist so ein Einsatz gerechtfertigt" erläuterte Kommandant Faul, warum zum Verbessern der Löschwasserversorgung die Mauermer hinzukamen. In der Nähe seien zudem vier Traktoren gestanden, aber schlussendlich vom Feuer nicht beschädigt worden. Nicht nur wegen möglicher Verletzter, sondern auch zum Schutz der Feuerwehrleute selbst werden Sanitäter hinzu alarmiert, um notfalls schon bereitzustehen. Kritiker von Blaulichteinsätzen sollten sich vergegenwärtigen, dass auch sie gegebenenfalls froh sein würden, wenn bei einem sie betreffenden Unglücksfall hinreichende Hilfe umgehend vor Ort eintrifft. Nach Abschluss der Nachlöscharbeiten mit Hilfe einer Wärmebildkamera endete der Wehreinsatz um 19.40 Uhr.