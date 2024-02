Meckesheim. (agdo) Die Plakate haben Signalwirkung: "Nie wieder ist jetzt – Grundrechte verteidigen", "Nie wieder ist jetzt – Aufstehen für unsere Demokratie" oder "Verteidige unsere Demokratie" lauten die darauf gedruckten Appelle. Dafür verantwortlich ist der SPD-Ortsverein: Dessen Mitglieder starteten am Samstag eine Aktion gegen Hass und Hetze und für die Demokratie. In Meckesheim und Mönchzell hängten sie dabei entsprechende Plakate auf.

In Meckesheim gibt es aktuell keinen Fremdenhass, sagte der Ortsvereinsvorsitzende Hans-Jürgen Moos zwar. Man lebe friedlich miteinander – ob mit Ukrainern oder anderen Nationalitäten. Allerdings möchte man sich solidarisch mit der bundesweiten Aktion "Nie wieder ist jetzt" zeigen. Denn noch immer seit Antisemitismus in Deutschland verbreitet. Der Krieg im Gaza-Streifen mache die Situation nicht besser. Hass oder Hetze seien keine Grundlagen für ein friedliches Miteinander. Im Gegenteil: Meistens führen diese negativen Emotionen zu weiteren.

Die Plakate seien gerade frisch gedruckt und beklebt worden, erzählte Moos. Sie sollen einen Monat hängen bleiben und die Position der SPD zeigen. sowie einen Appell an alle Menschen richten, sich gegen Hass und für Demokratie stark zu machen. Meckesheim ist ein Durchfahrtsort. Pendler fahren hier etwa Richtung Lobbach oder in andere Richtungen und nehmen so die Plakate wahr, derer sieben nun in Meckesheim und Mönchzell hängen.

Zu "Nie wieder ist jetzt" gab es in den vergangenen Wochen bundesweit zahlreiche Aktionen. So wurde etwa das Brandenburger Tor in Berlin vergangenes Jahr mit dem Schriftzug "Nie wieder ist jetzt" beleuchtet, und es gab Demonstrationen gegen Rechtsextremismus und Antisemitismus. Auch in den Sozialen Medien ist die Aktion derzeit beherrschendes Thema – nicht zuletzt weil auf derartigen Plattformen der Umgangston zu derartigen Themen deutlich schärfer ist.