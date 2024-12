Meckesheim-Mönchzell. (pau) Pittoresk reihten sich die kleinen Buden mit ihrer hübschen Beleuchtung im Schlosshof aneinander. Kinder wirbelten spielend über den Platz – nur ab und an schauten sie bei ihren Eltern vorbei, um einen beherzten Biss von Waffel oder Pizza zu nehmen.

Ansonsten aber konnten die Erwachsenen ausgelassen plaudern, die Glühweintassen beim Anstoßen klirren lassen und den Sonntagnachmittag im Kreise der Liebsten – der Familie, der Freunde und Nachbarn – genießen. Zum bereits 41. Mal wurde so am Sonntag auf dem Schlosshofgelände im Meckesheimer Ortsteil Mönchzell Weihnachtsmarkt gefeiert.

Viele Vereine waren mit von der Partie, die mit unterschiedlichen kulinarischen Angeboten verwöhnten. Da gab es Drachenfeuer-Glühwein des Leimener Weinguts Adam Müller beim Bo-Bi-Du Freizeitclub, Crêpes bei der Freiwilligen Feuerwehr, Kartoffelsuppe und Dosenwurst, Bockbier und Waffeln beim Liederkranz.

Cheeseburger und Winterglühwein servierte der Club 84, Jagertee sowie Chicken Nuggets der MC Lobbachtal und die MuM kredenzte Brötchen mit Wurst und BBQ-Bauch in Zwiebelkruste – um nur einige Leckereien beim Namen zu nennen. Man sieht: Die Zeiten sind vorbei, in denen es an den Ständchen eines Weihnachtsmarkts nur heißen Gewürzwein und Gegrilltes gibt. Vereinstreibende und Privatleute lassen sich mächtig etwas einfallen, damit es in den Kassen klingelt.

Mit von der Partie waren auch die Landfrauen um ihre Vorsitzende Nancy Baltzley. "Wir zählen aktuell 101 Mitglieder im Alter von 25 bis open end", sagte die Vereinschefin. Man habe sich recht neu zusammengefunden, sei gerade dabei für die Gruppierung die richtige Ausrichtung zu finden.

Auf dem Weihnachtsmarkt rühren die Damen die Werbetrommel für ihre Sache. Sie verteilen Plätzchen, lesen vor und basteln mit den Kindern – unter anderem Futterglocken aus Fett und Körnern für die Vögel. Mittels eines Flugblatts machen die Frauen außerdem Werbung für ihr Programm im kommenden Jahr.

Tagesausflüge stehen an, Vorträge, Stammtische und Kaffeekränzchen. Auch der 42. Weihnachtsmarkt in Mönchzell am 7. Dezember des kommenden Jahres ist schon fest eingeplant. "Wir sind gerne dabei bei solchen Events. Das passt gut zu uns", betonte Baltzley.

Ein paar Meter weiter war inzwischen Julia Kautzky mit großem Gerät zugange. Mit süßer Verkleidung nannte sie sich an diesem zweiten Advent "Zuckerelf". Und der Name war Programm. Für den Kindergarten St. Hedwig fertigte sie gemeinsam mit ihrem Gatten Stefan Zuckerwatte.

Die Einnahmen – auch aus dem Verkauf von Gebasteltem und Plätzchen – kommen der Einrichtung zugute. Selbstgemachte Seifen und Dekoartikel standen hoch im Kurs. Aber auch Christina Drescher war an ihrem Stand sehr zufrieden. Die Verkäuferin aus Mauer war mit Gestecken und weihnachtlichen Tischdekorationen gekommen.

Ob es denn das ganze Jahr in ihrer Bastelstube weihnachtet, wollte die RNZ von ihr wissen. "Ich fange recht früh an, habe aber einen großen Keller", erklärte Drescher augenzwinkernd. Dass sie im Hochsommer schon mit Christbaumkugeln hantieren muss, das käme also selten vor. "Vorbereitung und Planung sind eben alles", resümierte sie kess.

Gleich daneben konnte in der Auslage von Helga Forstedt gestöbert werden. Im Namen von "Kreta Strick" gab es hier Mützen, Schals, Socken und alles Textile, was an kalten Tagen warmhält. Das Interesse war groß und viele Artikel gingen über die Theke. Wem es an diesem recht milden Wintertag dennoch zu kalt war, der konnte sich bei Kaffee und Kuchen im Pfarrhaus aufwärmen. Es war ein rundum gelungener zweiter Adventstag.