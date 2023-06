Von Christiane Barth

Meckesheim. Wer weiß, vielleicht hat hier einst sogar der Dachsenfranz die Schaufel geschwungen – so wie die Meckesheimer jetzt am Samstag, die mit ihrem Arbeitseinsatz den Bierkeller vor weiteren Schäden bewahren wollen. Die Legende um den Italiener Franzesko Regali, der vor mehr als 100 Jahren in den Wäldern des Kraichgaus Schutz suchte, fügt sich in die Historie des Bierkellers. Denn der Dachsenfranz, wie er später genannt wurde, könnte darin genächtigt haben – oder gar geholfen haben, ihn zu erbauen. Als Soldat war er an den italienischen Freiheitskämpfen unter Garibaldi beteiligt, erschoss einen Vorgesetzten – und floh. Bis in den Kraichgau.

Nun zückten beim Arbeitseinsatz auch Handwerker aus Italien, die – wie es der Zufall will – gerade in der Nähe waren, den Zollstock. Dass die Italiener ihre Erfahrungen im Bau von Kalksteinmauern beisteuerten, kam Martin Kress, Bernd Harder und den weiteren Helfern gerade recht.

An der Außenseite der rund 100 Quadratmeter großen historischen Anlage muss eine Wand abgestützt werden, da sie sich bereits beachtlich neigt. Dies könnte für Passanten gefährlich werden. Gegenüber befindet sich der Friedhof, viel Publikumsverkehr ist also hier die Regel. Einen Anhänger, beladen mit Sandsteinen, haben die Helfer daher aus dem Steinbruch in Mauer organisiert. "Wir wollen regionale Steine verwenden, die zum bestehenden Mauerwerk passen", erklärte Harder.

Zufällig waren gerade italienische Handwerkerin der Nähe, die Tipps geben konnten. Foto: cba.

Die Straßenführung befand sich früher auf gleichem Höhenniveau mit dem Eingang zum Bierkeller, damit der Aufwand beim Einlagern so gering wie möglich gehalten wurde. Später wurde der Hang aufgefüllt, Parkplätze mussten geschaffen werden. Doch durch die Straßenneigung flossen bei Starkregen viel Wasser und Schlamm in den Keller. Rund einen Meter hoch war die Schlammschicht am Boden.

Der Keller hat eine lange Geschichte, zuletzt wurde er als Luftschutzbunker im Zweiten Weltkrieg genutzt. Am 18. Januar 2020 begannen die Meckesheimer Bürger wie berichtet, ihn wieder herzurichten. Damals stand der Schlamm so hoch, dass die Helfer mit dem Kopf an der Decke anstießen. Initiator für die Aktion war Martin Kress. Er erklärt: "Wir wollen dafür sorgen, dass der Bierkeller nicht vergessen wird." Auch bei Ortsführungen soll er besichtigt werden können.

Das große Ziel, ihn bis zum Jubiläumsjahr 2022 wieder zugänglich zu machen, wurde bekanntlich nicht erreicht. Dass ...