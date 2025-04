Mauer/Heidelberg. (luw) "Auch für uns erfahrene Strafrichter ist es ein erstaunliches Maß an Gefühlskälte und Skrupellosigkeit, das die Angeklagte bei ihren Taten an den Tag gelegt hat", sagte der Vorsitzende Richter in der Urteilsbegründung.

Vor dem Heidelberger Landgericht ist eine 38-Jährige unter anderem wegen Diebstahls in besonders schwerem Fall zu fünfeinhalb Jahren