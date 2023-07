Mauer. (lesa) Großeinsatz in der Fliederstraße am Mittwoch: In einem Haus war um kurz vor 20 Uhr ein Kaminbrand ausgebrochen. "Der Kamin war voll mit Glanzruß und als der Hausherr die Holz-Zentralheizung für Warmwasser angemacht hat, entzündete sich der Glanzruß", berichtet Feuerwehrkommandant Patrick Waibel.

20 Feuerwehrleute aus Mauer und elf aus Meckesheim samt Drehleiter rückten an. Statt Löschen stand aber Putzen an: So wurde der Glanzruß gelöst. "Das ist ein langwieriger Einsatz", so Waibel. Noch während der Reinigungsarbeiten wurde das Gebäude mit Wärmebildkamera und Gasmelder kontrolliert und wegen leicht erhöhten Kohlenmonoxid-Gehalts gelüftet.

Nach der Kontrolle des Schornsteinfegers gab es Entwarnung: Die Bewohner konnten zurück ins Haus, die Feuerwehr gegen 21.30 Uhr einrücken.