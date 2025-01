Von Benjamin Miltner

Mauer. Die Elsenztalgemeinde blickt weit voraus: In diesem Jahr soll ein Fahrplan zur Entwicklung der Gemeinde bis zum Jahr 2040 entwickelt werden. Auch seinem Schwimmbad und einem möglichen Nahwärmenetz möchte sich Mauer widmen. "Dieses Jahr stehen bei uns in der Gemeinde keine größeren Feierlichkeiten und Jubiläen an",