Schriesheim. (hewa) Der Kindernachmittag im Mathaisemarkt-Festzelt am Freitag, 8. März, beginnt in diesem Jahr mit Breakdance und Hip-Hop. Direkt vor dem Schulduell aller vierten Schriesheimer Grundschulklassen – es beginnt um 14 Uhr – sorgen die fünften und sechsten Klassen der Kurpfalz-Realschule (KRS) um 13.30 Uhr für diesen besonderen Auftakt.

Möglich macht es das Projekt "Wir bewegen Schule", das Schulsozialarbeiterin Julia Weber über die Grundschule ihres Sohnes kennengelernt hatte und so begeistert davon war, dass sie es zusammen mit ihrer Kollegin Denise Gehrig unbedingt auch an die KRS holen wollte.

Da jede Schultanzwoche in einer gemeinsamen Aufführung ihr Finale findet, terminierten die beiden Schulsozialarbeiterinnen in Abstimmung mit den für den Kindernachmittag Verantwortlichen das Ganze so, dass mit dem Auftritt im Festzelt ein besonderes Ausrufezeichen gesetzt werden kann.

Gerade studieren die Realschüler klassenweise mit professionellen Tänzerinnen und Tänzern ihre eigene Choreografie ein, wofür von Montag bis Donnerstag täglich eine Doppelstunde angesetzt ist. Unterricht der besonderen Art, der ganz offensichtlich Spaß macht und reichlich Bewegung in die Klassenzimmer bringt, wovon sich die RNZ bei einem Vor-Ort-Besuch überzeugen konnte.

"Are you ready?", fragt Julius Nartey bei der 6c in die Runde, und nach einem einstimmigen "Yeah", haben die Schülerinnen und Schüler schon die ersten Teile ihres Auftritts drauf. Mit dem "Babyfreeze" und dem "Frosch" zeigt der Tänzer, Rapper, Sänger und Komponist Nartey ihnen zwei Breakdance-Grundschritte. "Ihr habt zehn Minuten Zeit zum Üben", so Nartey – verbunden mit dem Hinweis "wenn man will, klappt das auch". Katharina, Anna und Lionel stellen das auch prompt unter Beweis und haben den Bogen schnell raus. Sie geben den anderen Tipps, wie sie das auch hinkriegen.

Dieses Miteinander ist nur einer der Aspekte von "Wir bewegen Schule". Das von Patrick Decavele gegründete Tanzprojekt aus will jeden einzelnen Schüler ebenso stärken wie die Klassengemeinschaft. Jeder kann sich in das Gemeinschaftserlebnis einbringen, lernt Körperwahrnehmung und wird ermuntert, sich auszuprobieren. Es geht nicht um Perfektionismus, sondern darum, mit Spaß gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen.

"Wir freuen uns sehr, dass wir rund 150 Schülerinnen und Schülern Angebot machen können", sagt Konrektor Daniel Schmitt. Auch Julia Weber ist begeistert und freut sich auf den Auftritt am morgigen Freitag. Dankbar ist sie dem Freundeskreis der KRS, der den Löwenanteil der Projektkosten von 5000 Euro übernommen hat. Auch die Volksbank-Kurpfalz-Stiftung beteiligte sich finanziell.