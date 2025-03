Von Marie Herrmann

Schriesheim. Der Mathaisemarkt ist zwar schon seit Sonntag vorbei. Jedoch war auf dem Festplatz auch am Dienstag noch jede Menge los. Das Hämmern auf Stahl hörte man schon in der Zentgrafenstraße, zwei Straßen weiter. Am Nachmittag demontierten die Arbeiter außer dem Autoscooter noch eine weitere Attraktion des Vergnügungsparks: Das imposante "Grand